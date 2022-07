Una lettera contenente minacce di morte è stata recapitata a Pino Spinelli, il sindaco di Calamonaci, piccolo comune dell'Agrigentino di circa 1.200 abitanti. Il plico (non affrancato) è stato ritrovato da un messo comunale proprio all'ingresso del palazzo municipale. Spinelli ha subito consegnato la busta ai carabinieri. La procura di Sciacca ha aperto un'indagine per risalire agli autori della grave intimidazione. Spinelli, che ha 50 anni e lavora come infermiere all'ospedale di Ribera, è al primo mandato da sindaco, che scadrà nel 2023.