L'esame della documentazione extracontabile trovata - tra cui diversi pizzini, agende e prospetti di calcolo - in sede di primo accesso all'azienda, gli approfondimenti e le intercettazioni telefoniche, hanno dimostrato come gli imprenditori abbiano fatto del «ricorso a minacce e soprusi un vero e proprio metodo di lavoro». Se i dipendenti si fossero ribellati, non sarebbero stati assunti o sarebbero stati licenziati. Il gip di Messina scrive di «un modus operandi consolidato, volto ad estorcere sistematicamente denaro ai lavoratori assunti e a imporre loro condizioni inique di lavoro al fine di conseguire ingiusti profitti economici, avvalendosi del potere di prevaricazione derivante dalle condizioni di difficoltà economica in cui versavano le persone offese; potere esercitato mediante minaccia, di volta in volta esplicita o velata, di licenziamento».