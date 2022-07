Spesso il consumatore si ritrova solo e rassegnato di fronte alle compagnie aeree . E, invece, i passeggeri hanno tanti diritti . Diversi a seconda dei casi: dalla riprotezione su un altro volo dopo quello cancellato non troppo in là nel tempo alle spese sostenute durante il soggiorno obbligato, oltre a varie forme di rimborso e risarcimento . Alcuni diritti vanno fatti valere subito, mentre si è in aeroporto. Altri, invece, possono essere sollevati dopo, affidandosi a legali specialisti della complessa materia che offrono anche consulenza gratuita sia in caso positivo che negativo. Come quelli di AssoPasseggeri : «A pagare la parcella sono le compagnie aeree», ha spiegato l'avvocato Angelo Sonnino durante la trasmissione Direttora d'aria in onda su Radio Fantastica e Sestarete. L'ultimo caso, in ordine cronologico, raccontato da MeridioNews è quello che ha che visto molti passeggeri rimasti bloccati a Creta per due giorni in attesa di fare rientro a Catania. Vacanze che si trasformano in incub i . Ecco i consigli per farsi trovare pronti a questa estate di disavventure in aeroporto tra voli in ritardo o cancellati.

«Non c'è più informativa da parte della compagnia aerea - ha spiegato Sonnino - e che il volo è stato cancellato lo si scopre direttamente quando si è già in aeroporto». A quel punto cosa si può e si deve fare? «Innanzitutto è necessario chiedere alla compagnia quali siano le motivazioni della cancellazione del volo». Perché da questo dipendono i diritti che si possono o meno fare valere subito o anche in un secondo momento: dal diritto al totale risarcimento o al rimborso del costo del biglietto del volo che è stato cancellato o delle spese che si è costretti a sostenere. In particolare, «se i motivi riguardano delle circostanze eccezionali - ha precisato il legale di AssoPasseggeri - allora viene meno il diritto alla compensazione pecuniaria perché non c'è responsabilità da parte della compagnia che, però, deve comunque rimborsare il biglietto e offrire una riprotezione o rimborsare spese di vitto e alloggio».

Per «circostanze eccezionali» si intende non solo, per esempio, l'eruzione dell'Etna o altri fenomeni naturali ma anche uno sciopero generalizzato da parte di un intero settore (per esempio quello degli assistenti di volo, dei piloti o dei lavoratori della torre di controllo). «Ma non gli scioperi che, invece, che coinvolgono i dipendenti di una compagnia aerea - ha analizzato Sonnino - A stabilire questa differenza è stata una recente sentenza della Corte di giustizia europea: quando sono i dipendenti a scioperare, il passeggero ha diritto alle spese vive sostenute ma anche alla compensazione pecuniaria che può variare, a seconda della tratta, dai 250 ai 600 euro». Questo, almeno, è quello che prevede la normativa. «Nella maggior parte dei casi - ha aggiunto - la compagnia aerea punta sul fatto che il fastidio del passeggero per il disagio subito resta limitato a quel momento. Nonostante uno stress emotivo enorme, di fronte a cui la compagnia tende spesso a calmare le acque, spesso dopo la segnalazione, ci si scorda e ci si rassegna. L'obbligo della compagnia aerea, che spesso viene disatteso - ha concluso l'avvocato - per legge, è quello di informare il passeggero su tutti i propri diritti».