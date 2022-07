La Corte d'Appello di Caltanissetta ha condannato Silvana Saguto, l'ex presidente della sezione misure di prevenzione del tribunale di Palermo, a otto anni e dieci mesi di reclusione. La procura generale di Caltanissetta aveva chiesto la condanna a dieci anni di reclusione per il cosiddetto cerchio magico che l'ex giudice avrebbe creato attraverso nomine di amministratori giudiziari per le aziende sequestrare alla criminalità organizzata.

Gaetano Cappellano Seminara, l'ambito re degli amministratori giudiziari di Palermo è stato condannato in appello a sette anni e sette mesi di reclusione. In primo grado era stato condannato a sette anni e sei mesi. Secondo l'accusa, con Silvana Saguto, e il marito di quest'ultima, Lorenzo Caramma, fatto parte di un vero e proprio sistema che avrebbe preferito alcune persone vicine alla giudice che negli scorsi anni è stata radiata dalla magistratura.

Per l'accusa Saguto, condannata in primo grado a otto anni e mezzo con l'accusa di corruzione e abuso d'ufficio, non avrebbe fatto passi indietro «nemmeno a fronte del fatto che la stampa la tampinava e che i vertici dell'ufficio le chiedessero chiarimenti, sul tentativo di strumentalizzare la sua funzione per ottenere un vantaggio patrimoniale per il suo nucleo familiare». «Le nomine fatte da Cappellano Seminara in favore dell'ingegnere Caramma - ha continuato la pm - sono da considerare contrarie ai doveri di ufficio, non perché Caramma è il marito di una magistrata ma perché Saguto era la magistrata della sezione misure di prevenzione».