Giulia di Gravina di Catania canterà Come King Kong; Eleonora di Ragusa si esibirà in L'acciuga raffreddata e Mariapaola di Scicli (Ragusa) porterà la canzone Il panda con le ali. Sono loro tre le bambine siciliane che porteranno per l'edizione del 2022 l'isola sul palco dello Zecchino d'Oro . Dal 1959 a oggi, sono 66 i siciliani che hanno partecipato al Festival internazionale della canzone del bambino che quest'anno andrà in onda a novembre su Rai1 con la direzione di Carlo Conti.

Giulia Baccaro ha dieci anni e arriva da Gravina di Catania (nel Catanese). Sarà lei a cantare la canzone dal titolo Come King Kong, scritta da Gianluca Giuseppe Servetti e Margherita Vicario. L'acciuga raffreddata è il brano (con testo e musica di Gianfranco Fasano e Antonio Buldini) con cui si esibirà Eleonora Busacca, che ha solo sei anni e viene dalla città di Ragusa. Dalla stessa provincia, e precisamente da Scicli, arriva Mariapaola Chiummo che di anni ne ha sette e che canterà la canzone dal titolo Il panda con le ali scritta da Virginio e Daniele Coro. Ci saranno anche loro tre tra i 17 piccoli solisti che interpreteranno le 14 canzoni in gara per questa edizione 2022 dello Zecchino d'Oro e che sono stati scelti tra i 3536 bambini che, da tutta Italia, hanno inviato le proprie video-esibizioni sulla piattaforma dedicata ai casting o hanno fatto sentire la loro voce dal vivo, presentandosi alle tappe organizzate in diverse città.

I brani selezionati, scelti tra 550 proposte arrivate in Antoniano, «strizzano l’occhio a diverse tematiche sempre più comuni tra i bambini», fanno sapere dall'organizzazione dello Zecchino d'Oro. Così il desiderio di diventare grandi in fretta si contrappone a quello di giocare e godersi i momenti e tematiche sociali e attuali, come la bellezza della diversità e la preoccupazione ambientale, diventano ancora più reali se a esserne portavoce sono i più piccoli. A prestare la loro arte per scrivere le canzoni che i 17 interpreti porteranno sul palco di Rai1 - accanto ad autori storici - saranno anche Checco Zalone, Enrico Ruggeri, Deborah Iurato, Virginio, Cesareo di Elio e le storie tese con Filippo Pax Pascuzzi, Margherita Vicario ed Eugenio Cesaro degli Eugenio in Via di Gioia.

I brani saranno raccolti in una compilation firmata Sony music entertainment, con la direzione musicale di Lucio Fabbri, e verranno distribuiti nel corso dei prossimi mesi anche sulle piattaforme digitali. I 17 interpreti, insieme al coro dell’Antoniano, saranno anche i portavoce di Operazione Pane, il progetto solidale dell’Antoniano di Bologna che supporta 17 mense francescane che garantiscono un pasto caldo, ma anche ascolto e conforto, alle migliaia di persone e famiglie in difficoltà in tutta Italia. In particolare, quest’anno Operazione Pane è al fianco della popolazione Ucraina per offrire aiuto e supporto con interventi nel Paese, ai confini e in Italia, dove dall’inizio della guerra continuano ad arrivare migliaia di persone.