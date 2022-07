Un 22enne napoletano è stato denunciato per truffa dagli agenti del commissariato di polizia di Noto , in provincia di Siracusa. Tutto è iniziato il 28 marzo quando una donna netina ha visitato un sito internet per attivare una polizza assicurativa per la propria auto. Ricevuto un preventivo di 192 euro annuali, la donna ha provveduto a effettuare il pagamento attraverso la ricarica di una carta di credito in un tabaccaio.

Un 22enne napoletano è stato denunciato per truffa dagli agenti del commissariato di polizia di Noto, in provincia di Siracusa. Tutto è iniziato il 28 marzo quando una donna netina ha visitato un sito internet per attivare una polizza assicurativa per la propria auto. Ricevuto un preventivo di 192 euro annuali, la donna ha provveduto a effettuare il pagamento attraverso la ricarica di una carta di credito in un tabaccaio.

Dopo di che non ha ricevuto nessun contratto. Così, nei giorni successivi, ha inviato una una mail alla compagnia assicurativa per ricevere delucidazioni ma non ha ottenuto nessuna risposta. Così ha denunciato tutto. Gli accertamenti sulla carta ricaricabile e sull’utenza telefonica hanno consentito ai poliziotti di risalire all’autore della truffa, un giovane napoletano che, raggiunto dalla polizia del posto, è stato denunciato in stato di libertà per truffa.