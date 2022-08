Divieto temporaneo di balneazione in tre punti della costa di Giardini Naxos, nel Messinese. Il provvedimento è stato emanato dal sindaco Giorgio Stracuzzi dopo gli accertamenti effettuati da parte dell'Asp di Messina in collaborazione con la capitaneria di porto. In particolare il divieto è in vigore in zone molto frequentate dai bagnanti: alla foce del torrente San Giovanni, alla foce del torrente Santa Venera e allo sbocco del canale Recanati. Il Comune sta predisponendo i cartelli con i divieti. L'analisi delle acque dovrebbe essere ripetuta per altre due volte nella speranza che i valori di inquinamento possono rientrare nella norma e consentire nuovamente la balneazione.