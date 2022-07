Un'auto si è schiantata contro un tir. L'uomo è stato soccorso dai sanitari del 118, ma per lui non c'è stato nulla da fare. L'incidente si è verificato stamattina, all'altezza di Castelbuono, in provincia di Palermo, lungo la Palermo-Messina. L'autostrada A20 è stata teatro di un altro incidente, che si è verificato all'interno della galleria Carbone, dove un furgone ha preso fuoco per cause accidentali.