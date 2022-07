Non ce l'ha fatta l'82enne finito in ospedale dopo essere stato picchiato in strada da un 77enne. I medici dell'ospedale Umberto I di Siracusa hanno dichiarato la morte cerebrale dell'uomo, che era stato aggredito a fine giugno in viale Teracati. All'origine c'era stato un alterco su questioni legate alla viabilità: la vittima si trovava alla guida di un'automobile, mentre il 77enne su un motorino elettrico. L'82enne è stato colpito a calci e pugni ed era arrivato in gravi condizioni in ospedale. Per il 77enne, che in un primo tempo era stato indagato per lesioni gravissime, adesso l'accusa è di omicidio.