I carabinieri di Priolo Gargallo, supportati dall'unità cinofila di Nicolosi (Catania), hanno arrestato in flagranza di reato un 24enne di Cassibile (frazione del Comune di Siracusa) gravato da numerosi precedenti per droga. In casa dell'uomo è stato fatto entrare il cane Labrador antidroga Ivan che subito si è diretto verso un piccolo scomparto ricavato accanto al contatore dell’elettricità. Lì i militari hanno rinvenuto e sequestrato quattro buste contenenti circa 21 grammi di cocaina. Lo stupefacente è stato sequestrato e il 24 è stato arrestato.