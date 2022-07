Convalidato il fermo per omicidio nei confronti di Antonio Montalto , il 23enne di Lentini, accusato di avere accoltellato un uomo di 38 anni , Roberto Raso, al culmine di una lite scoppiata nella notte tra sabato e domenica scorsa a Lentin i, nel Siracusano. La decisione è stata assunta dal gip del Tribunale di Siracusa , che ha anche disposto la permanenza in carcere per l'indagato.

Convalidato il fermo per omicidio nei confronti di Antonio Montalto, il 23enne di Lentini, accusato di avere accoltellato un uomo di 38 anni, Roberto Raso, al culmine di una lite scoppiata nella notte tra sabato e domenica scorsa a Lentini, nel Siracusano. La decisione è stata assunta dal gip del Tribunale di Siracusa, che ha anche disposto la permanenza in carcere per l'indagato.

Il giovane, poco dopo essersi costituito ai carabinieri, ha ammesso le sue responsabilità, affermando di essere stato avvicinato dal 38enne, che avrebbe preteso delle somme in denaro. Ne è nata una colluttazione. Il 23enne si sarebbe recato nella sua abitazione per prendere un coltello usato contro la vittima, colpita con due fendenti e morta nelle ore successive in ospedale