Il questore di Siracusa ha sospeso per una settimana la licenza al titolare di un chiosco di Noto. Il locale è stato più volte teatro di episodi di violenza che hanno reso necessario l'intervento delle forze dell'ordine. Dalle indagini è emerso che proprio il titolare più volte ha avuto un atteggiamento aggressivo con gli avventori, l'uomo pretendeva in particolare che i turisti utilizzatori degli autobus si rifornissero solo presso il suo chiosco. In un caso l'autista di un autobus è stato colpito prima al volto con pugni e poi alle gambe con una spranga di ferro.