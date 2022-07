Over 60 e over 12 fragili. Sono queste le categorie che da oggi in Sicilia potranno accedere alla quarta dose del vaccino anti-Covid; sarà necessario che siano trascorsi almeno quattro mesi dalla terza dose o primo richiamo. È possibile prenotare la somministrazione, presso tutti i punti di vaccinazione attivi in Sicilia, sia dalla piattaforma di Poste Italiane sia attraverso quella della Regione Siciliana.