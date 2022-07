Alcuni colpi di fucile sono stati esplosi contro una macchina parcheggiata al cimitero di Siracusa, lungo viale Ermocrate, nella tarda mattinata di oggi. La macchina è di Giovanni Di Lorenzo, un collaboratore del sindaco di Siracusa Francesco Italia che riveste il ruolo di delegato del quartiere Neapolis e a cui, negli ultimi mesi, l'amministrazione comunale ha dato anche il compito di occuparsi delle questioni legate alla gestione del cimitero.

Sono stati alcuni passanti a chiedere l'intervento degli agenti di polizia che si sono recati sul posto per verificare quanto accaduto. Di Lorenzo è andato in questura per sporgere denuncia. In questa fase di indagini, le attenzioni della polizia sono concentrate sull'attività amministrativa del collaboratore del primo cittadino.