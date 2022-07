Un 30enne è stato arrestato dalla polizia di Caltanissetta, dopo essere stato sorpreso all'interno di un cantiere edile sulla strada statale 640. L'uomo, che dovrà rispondere di furto aggravato, aveva preso di mira i cavi elettrici in rame. A dare l'allarme è staot l'addetto alla vigilanza della ditta che opera nel cantiere. Alla vista degli agenti, il 30enne ha tentato la fuga nascondendosi in un canale di scolo ma è stato raggiunto e bloccato. L'autorità giudiziaria ha disposto per lui l'obbligo di dimora nel comune di residenza.