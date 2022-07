Non luogo a procedere . Questa la decisione presa dalla giudice per l'udienza preliminare del tribunale di Siracusa, Tiziana Carrubba, nei confronti di Marco Faranda e Roberto Getulio , sindacalisti arrestati a novembre 2018 con l'accusa di estorsione . Ipotesi di reato che era stata poi derubricata in esercizio arbitrario delle proprie ragioni e poi successivamente evaporata al momento della valutazione da parte della gup.

«Dopo tre anni e otto mesi di sofferenza è giunta all'epilogo la vicenda giudiziaria che mi ha riguardato. Ho sempre operato per il bene dei lavoratori che a me si sono affidati e che tuttora si affidano. Ciò che ho fatto è stato solo difendere, nella qualità di segretario responsabile sindacale, i diritti negati ad alcuni lavoratori», è il commento di Faranda, che nel processo è stato assistito dagli avvocati Sebastiano Ricupero e Francesco Chiappa. Soddisfazione anche per Roberto Getulio, al tempo dell'arresto segretario della Fim Cisl. Getulio è stato difeso da Glauco Reale. «Oggi, grazie alla mia famiglia, ai miei avvocati, e a tutti coloro che mi hanno sostenuto, sono tornato nello scenario sindacale più forte e più motivato di prima, con la consapevolezza che la verità e la giustizia trionfano sempre».