Un’altra giovane vita spezzata sul nero asfalto. Incidente mortale a Minissale, rione della zona sud di Messina. La vittima è un ragazzo di 18 anni. Lo scontro fatale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi. A ricostruire quanto accaduto in via Colleoni, nei pressi della Chiesa Evangelica, gli agenti della sezione infortunistica della polizia municipale.

Secondo una prima ricostruzione il 18enne era in sella al suo scooter, Piaggio Medley bianco, e stava percorrendo il viale quando per cause in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo. Il 18enne è finito contro un palo della pubblica illuminazione. Uno scontro fatale che gli ha provocato ferite gravissime. Nonostante sia subito stato soccorso e portato sui mezzi di soccorso al 118, è deceduto al Policlinico. Le condizioni del 18enne erano gravi.