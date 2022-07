Cinquanta chilogrammi di ricci di mare sono stati sequestrati a Siracusa, dai carabinieri della stazione di Ortigia e dalla guardia costiera. I militari hanno individuato due piccole barche al largo delle coste con a bordo due persone intente a pescare in una zona che fa parte dell'Area marina protetta. Ai due sono state elevate sanzioni amministrative per mille euro, mentre i ricci sono stati rigettati in mare.