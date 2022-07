A Milazzo, un uomo è stato multato per seimila euro dalla polizia metropolitana di Messina. Gli agenti lo hanno fermato alla guida di un motociclo. Il conducente, 44 anni, ha subito ammesso di non avere la patente, ma dai controlli è emerso che da un anno circolava anche senza assicurazione. Per lui è scattata la sanzione, il sequestro del mezzo e il fermo amministrativo per tre mesi.