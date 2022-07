Dopo due anni di stop causa pandemia da Covid-19 tornerà ad aprire i battenti, nella cornice della stazione di Kensington Olympia, Pure London . La fiera internazionale della moda che ha come obiettivo quello di riunire « le menti più brillanti del settore ». L'evento si svolgerà nella capitale inglese dal 17 al 19 luglio . Una tre giorni in cui ci sarà anche un pezzo di Sicilia. Nei giorni scorsi, l'assessorato regionale alle Attività produttive ha firmato un contratto per il noleggio di un'area espositiva impegnando la somma complessiva di 310mila euro provenienti dai fondi europei. A occuparsi della sistemazione, con la presenza di 12 marchi dell'Isola, sarà la società svizzera, con sede a Chiasso, Invernizzi International. L'agenzia, attiva sul mercato da oltre vent'anni, si occupa di promuovere eventi in giro per il mondo fornendo assistenza in tutta la fase organizzativa, dall'allestimento degli stand, passando per i viaggi-soggiorno, il trasporto merci e il servizio hostess.

All'assessorato alle Attività produttive, stando alla planimetria pubblicata sul sito web della manifestazione, sono stati riservati tre spazi espositivi, identificati con i numeri A51, B66 e A44. All'interno sarà possibile ammirare le creazioni di stilisti e artigiani provenienti dalla Sicilia. Per prendervi parte, così come avviene per tutte le fiere in cui la Regione sarà presente nel 2022, bisognava sottoscrivere un'istanza da inviare tramite posta elettronica certificata. Il pagamento della somma di 310mila euro avverrà però soltanto al termine della manifestazione: «Previa acquisizione di regolare esecuzione della fornitura - si legge nella delibera pubblicata a fine giugno e firmata dal dirigente generale Carmelo Frittitta - e che i servizi siano stati forniti in maniera conforme a quanto previsto dal contratto». Prima della firma, come emerge dai documenti, c'è stata una interlocuzione tra la Regione e la società Hyve Group, ossia quella che si occupa di organizzare la fiera Pure London. Una sorta di colosso nell'ambito di organizzazioni di eventi e conferenze con 1200 dipendenti e uffici sparsi in 17 Paesi del mondo. Solo successivamente gli uffici di Palermo sono entrati in contatto con gli svizzeri di Invernizzi International, indicati come concessionaria esclusiva di Pure London per quanto riguarda il territorio italiano.

Terminato l'evento oltremanica, la Regione dovrebbe partecipare al BioFach di Norimberga, (in Germania) la più grande fiera mondiale per alimenti biologici e agricoltura. A inizio settembre, invece, si tornerà a Londa per lo Speciality & Fine food Fair, evento di riferimento per i marchi emergenti e affermati nel settore dell'artigianato, dell'alta gastronomia e delle bevande. L'Isola a fine maggio si è messa in mostra a Cannes, in Francia, durante il festival del Cinema. Anche in questo caso si è deciso di allestire uno spazio-vetrina ma in un lussuoso hotel, costo poco più di 200mila euro, nell'ambito del progetto Sicily, Woman and Cinema.