Un uomo di 40 anni, Antonio Andreani, è morto dopo essere caduto in un pozzo artesiano proondo 25 metri. La vittima era originario di Molfetta e si trovava a Erice per festeggiare il proprio compleanno in compagnia di amici e parenti. L'incidente è avvenuto, intorno alla mezzanotte scorsa, a causa della rottura di una lastra che copriva il pozzo. Il 40enne stava ballando sopra la copertura.