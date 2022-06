Circa 60mila litri di gasolio adultero sono stati sequestrati insieme a diverse autocisterne e un impianto abusivo di distribuzione di carburante. E tre persone sono state denunciate all'autorità giudiziaria. È questo il risultato delle attività di controllo svolte dai funzionari del gruppo operativo regionale antifrode Sicilia sulla qualità dei carburanti e sulla filiera di distribuzione.

Durante le verifiche, è stata individuata un’associazione dedita alla miscelazione di gasolio per autotrazione con altri prodotti idrocarburici non idonei alla carburazione. I funzionari Adm, con il supporto del laboratorio chimico mobile dell’agenzia e con la collaborazione dei militari della guardia di finanza di Catania, hanno individuato alcune autocisterne utilizzate per l’adulterazione del prodotto e la successiva consegna su impianti di distribuzione stradale nell’Agrigentino.