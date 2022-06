Nuova allerta della Protezione Civile regionale per rischio incendi e ondata di calore dalla mezzanotte alle prossime 24 ore. Le situazioni più critiche a Catania, Messina e Palermo dove sono previsti fino a 39 gradi. Come scrive la protezione civile Regionale, il territorio siciliano continuerà a essere interessato da un ulteriore afflusso di aria calda. Confermata, dunque, l'allerta 3 di rischio per i tre capoluoghi. Per la giornata di domani, 1 luglio, si stima un aumento della temperatura massima.