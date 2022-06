Con un' unica governance per entrambi gli scali , nasce l'unico ente del sistema aeroportuale del territorio del Sud Est della Sicilia che gestirà sia l'aeroporto del Comune di Comiso sia quello di Catania con un atto di fusione per incorporazione delle due società di gestione dei due rispettivi aeroporti. La fusione arriva dopo l'accordo firmato dall'amministratore delegato di Sac Nico Torrisi insieme al presidente e all'amministratore delegato di Soaco, rispettivamente Giuseppe Mistretta e Rosario Dibennardo . Arriva dunque a conclusione l’iter per la costituzione di un unico ente gestore del sistema aeroportuale del Sud Est: realtà già di fatto che adesso viene riconosciuta anche da un punto di vista societario, con un’unica governance per entrambi gli scali e con l’ingresso del Comune di Comiso tra i soci della Sac.

Con un'unica governance per entrambi gli scali, nasce l'unico ente del sistema aeroportuale del territorio del Sud Est della Sicilia che gestirà sia l'aeroporto del Comune di Comiso sia quello di Catania con un atto di fusione per incorporazione delle due società di gestione dei due rispettivi aeroporti. La fusione arriva dopo l'accordo firmato dall'amministratore delegato di Sac Nico Torrisi insieme al presidente e all'amministratore delegato di Soaco, rispettivamente Giuseppe Mistretta e Rosario Dibennardo. Arriva dunque a conclusione l’iter per la costituzione di un unico ente gestore del sistema aeroportuale del Sud Est: realtà già di fatto che adesso viene riconosciuta anche da un punto di vista societario, con un’unica governance per entrambi gli scali e con l’ingresso del Comune di Comiso tra i soci della Sac.