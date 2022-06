Corruzione e truffa ai danni dell'Unione Europea sui fondi per l'agricoltura, con funzionari della Regione Siciliana coinvolti. Questa l'accusa contestata a vario titolo a 22 indagati, di cui dodici colpiti dagli arresti domiciliari e dieci sottoposti all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Nel mirino dipendenti pubblici, oltre a imprenditori e professionisti. L'operazione, denominata Amici miei atto II, è stata condotta dal nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di finanza. Sotto la lente d'ingrandimento i soldi erogati nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale (Psr) 2007/2013 e 2014/2020

Con lo stesso provvedimento, il giudice per le indagini preliminari ha disposto il sequestro preventivo, anche nella forma per equivalente, di somme e beni per un valore complessivo di circa 2,5 milioni di euro, quale profitto delle condotte delittuose ipotizzate. I reati contestati, allo stato, sono a vario titolo, associazione a delinquere, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, corruzione, abuso d'ufficio, falso, distruzione e occultamento di atti e rivelazione di segreto d'ufficio.

Secondo gli inquirenti ci sarebbero stati rapporti illeciti tra funzionari dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura e alcuni studi tecnici che si occupavano di redigere i progetti da finanziare. «Voi qualche volta mi fate arrestare a me - diceva un funzionario intercettato - perché una di quelle che avete presto è cessata nel 2011». «Vedi che siamo nei guai per domani, per quel collaudo», si legge in un altro dialogo finito negli atti dell'inchiesta.