Due donne di 22 e 27 anni si sono finte sordomute per truffare passanti e turisti nelle zone più frequentante di Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani. Le due donne - entrambe di origine romene e tutte e due in stato di gravidanza - sono state denunciate dai carabinieri di Alcamo. Dalle indagini dei militari è emerso che le zone si sarebbe piazzate nell'area centrale di corso Garibaldi e avrebbero chiesto a chiunque passasse lì davanti di versare delle somme di denaro come donazioni in favore di una fittizia associazione benefica.