Due 27enni e un 31enne sono stati individuati dalla polizia di Siracusa, in seguito a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale aretuseo. Le misure disposte prevedono per uno la carcerazione , per un altro i domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico e per il terzo l'obbligo di dimora con la prescrizione di rimanere a casa in orario notturno. I tre sono accusati di sette furti , una rapina e un indebito utilizzo di carta di credito commessi nei mesi scorsi.

Nel mirino del trio erano finiti i clienti dei supermercati. In un caso, invece, è stato rubato un furgone di una ditta specializzata in consegne. Le indagini della polizia si sono basate anche sull'analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza. Uno dei tre ha commesso i reati, evadendo dagli arresti domiciliari che gli erano stati applicati in seguito a un altro furto.