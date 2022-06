I carabinieri di Cassibile hanno arrestato un 25enne senza fissa dimora che, armato di coltello, nelle vicinanze di un panificio, inveiva contro i passanti. Il ragazzo, di origine nigeriana, successivamente è stato avvicinato dai carabinieri, ma si è rifiutato di fornire le proprie generalità.

Successivamente, nonostante l’invito dei militari a tornare alla calma, l’uomo si è scagliato contro di loro impugnando il coltello per poi tentare di fuggire. Il 25enne è stato tratto in arresto per i reati di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. Adesso si trova nella casa circondariale di Cavadonna, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.