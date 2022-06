Un pregiudicato di 39 anni di Alcamo (nel Trapanese) è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di sequestro di persona . Coinvolti nella vicenda sono il figlio 18enne dell'indagato e una minorenne, legati da una storia d'amore che non sarebbe piaciuta al genitore. Secondo quanto hanno ricostruito finora i militari, l'uomo avrebbe fatto di tutto per ostacolare questa relazione arrivando anche alle minacce di morte . Il figlio ha però denunciato il padre. Avviate le indagini, i carabinieri hanno scoperto il 39enne alla guida della propria auto con a bordo la ragazza, alla quale avrebbe impedito di scendere .

Un pregiudicato di 39 anni di Alcamo (nel Trapanese) è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di sequestro di persona. Coinvolti nella vicenda sono il figlio 18enne dell'indagato e una minorenne, legati da una storia d'amore che non sarebbe piaciuta al genitore. Secondo quanto hanno ricostruito finora i militari, l'uomo avrebbe fatto di tutto per ostacolare questa relazione arrivando anche alle minacce di morte. Il figlio ha però denunciato il padre. Avviate le indagini, i carabinieri hanno scoperto il 39enne alla guida della propria auto con a bordo la ragazza, alla quale avrebbe impedito di scendere.

In quell'occasione avrebbe pure chiamato il figlio al telefono avvisandolo di quanto stava facendo e che, se non avesse interrotto la storia d'amore con questa ragazza, non l'avrebbe più rivista. Questo non sarebbe stato l'unico episodio verificato dai carabinieri. In un'altra circostanza, l'uomo si sarebbe recato a casa della giovane minacciandola di morte e rubandole il telefono. Il pregiudicato è stato arrestato e messo a disposizione della procura di Trapani; in sede di convalida è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.