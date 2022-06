Il tribunale amministrativo regionale di Catania ha respinto il ricorso dell'associazione delle guide ambientali che contestano l'ordinanza sindacale emessa dal Comune di Lipari, rappresentato dall'avvocato Edoardo Omero. Il ricorso era stato presentato contro l'ordinanza sindacale che vietava alle guide - rappresentate dagli avvocati Stefano Commodo, Luigi Angeletti e Iacopo Giunta - per ragioni di sicurezza, vista l'intensa attività vulcanica, di potere scalare il cratere di Stromboli oltre i 290 metri. Le guide alpine e vulcanologiche invece erano autorizzate a scalarlo fino a 400 metri d'altezza. In precedenza un altro ricorso era stato presentato da altre guide ambientali e anche in quell'occasione il tar lo aveva respinto.