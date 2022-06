Gli agenti della Questura di Trapani hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 60enne, accusato di a tti osceni in presenza di una minorenne , in prossimità di una fermata dell’autobus a breve distanza da alcuni edifici scolastici. I poliziotti, notata la presenza del soggetto, da loro conosciuto in quanto già in precedenza si era reso protagonista di gesti analoghi, hanno iniziato a pedinarlo fino a quando lo hanno visto fermarsi in prossimità di un istituto scolastico , accanto ad un marciapiede.

Gli agenti della Questura di Trapani hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 60enne, accusato di atti osceni in presenza di una minorenne, in prossimità di una fermata dell’autobus a breve distanza da alcuni edifici scolastici. I poliziotti, notata la presenza del soggetto, da loro conosciuto in quanto già in precedenza si era reso protagonista di gesti analoghi, hanno iniziato a pedinarlo fino a quando lo hanno visto fermarsi in prossimità di un istituto scolastico, accanto ad un marciapiede.

In seguito l’uomo, a brevissima distanza da una giovane alunna minorenne in attesa dell’arrivo di un autobus, ha iniziato a compiere delle oscenità lasciando lo sportello della propria vettura semi aperto. Gli agenti lo hanno prontamente bloccato e tratto in arresto in quanto ritenuto responsabile di atti osceni aggravati. Il provvedimento cautelare, su richiesta della locale Procura è stato convalidato dal Gip, che ha disposto per l’indagato la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel luogo di residenza.