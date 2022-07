«Mi spiace apprendere del no all' area di crisi complessa per il petrolchimico siracusano da una dichiarazione del ministro Giancarlo Giorgetti a un question time alla Camera». A diffondere la notizia è l'assessore alle Attività produttive della Regione Siciliana Mimmo Turano . «Una sede rispettabile ma che non può rappresentare una forma di interlocuzione con la Regione Sicilian a - aggiunge - Restiamo convinti che la nostra richiesta al Mise abbia bisogno di un'analisi che tenga conto dell’accelerazione della transizione energetica , delle conseguenze della pandemia e chiaramente della situazione determinata dalla crisi in Ucraina ».

«Mi spiace apprendere del no all'area di crisi complessa per il petrolchimico siracusano da una dichiarazione del ministro Giancarlo Giorgetti a un question time alla Camera». A diffondere la notizia è l'assessore alle Attività produttive della Regione Siciliana Mimmo Turano. «Una sede rispettabile ma che non può rappresentare una forma di interlocuzione con la Regione Siciliana - aggiunge - Restiamo convinti che la nostra richiesta al Mise abbia bisogno di un'analisi che tenga conto dell’accelerazione della transizione energetica, delle conseguenze della pandemia e chiaramente della situazione determinata dalla crisi in Ucraina».

«Lo spirito della richiesta di area di crisi complessa da parte della Regione Siciliana per il petrolchimico siracusano - spiega Turano - era quello di prevenire una crisi incipiente e che, alla luce anche delle conseguenze della recente crisi ucraina, rischia non solo di aggravarsi ma di essere disastrosa per il tessuto produttivo siciliano e nazionale. L'area di crisi complessa per il petrolchimico di Priolo - aggiunge l'esponente del governo Musumeci - avrebbe richiesto una valutazione politico-strategica invece di un'asettica applicazione dell'attuale normativa. Contiamo però di approfondire la questione - conclude - leggendo le valutazioni del Mise, atteso che non credo si potranno limitare alle dichiarazioni rese nell'aula di Montecitorio dal ministro».