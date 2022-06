Minacciata e poi aggredita da alcune coetanee per strada, mentre passeggiata. È accaduto a Licata, in provincia di Agrigento, dove la polizia ha individuato e denunciato due ragazze ventenni per lesioni personali aggravate. La polizia lo ha definito un «episodio di inaudita violenza». La vittima ha cercato rifugio in un negozio, dove il titolare gli ha permesso di nascondersi per sottrarla alla furia del branco. A questo punto una delle ragazze indagate sarebbe entrata nel negozio armata di bastone cercando la vittima, ma poco dopo è fuggita via con le complici.