Dei cinque Comuni del Siracusano chiamati al voto, in tutti già c'è chi festeggia. A Melilli , e Cassaro due riconferme, ad Avola una mezza riconferma, a Solarino una rivincita e a Canicattini Bagni un ritorno. Nella città della mandorla si è trattato di un cambio di testimone tra fratello e sorella: la deputata regionale di Fratelli d'Italia Rossana Cannata - che è stata appoggiata da più della metà delle liste complessive - siederà nella poltrona che per cinque anni è stata del fratello Luca (che è già sul trampolino di lancio per le Regionali). Lei ancora non festeggia, più per scaramanzia che per altro. Ma il suo profilo Facebook è già pieno di complimenti e congratulazioni. Restano sconfitti l'avvocato penalista Antonino Campisi e l'ex consigliere comunale Corrado Loreto.

Melilli era forse una delle piazze più delicate. A centrare il bis è stato il sindaco uscente Giuseppe Carta, che nel corso della sindacatura appena conclusa ha dovuto fare i conti con l'operazione Muddica e l'accusa di avere fatto parte di un presunto sistema di appalti pilotati. «Siamo al 74 per cento quando è stato scrutinato già il 60 per cento delle schede elettorali - dichiara a MeridioNews Carta, che sta seguendo tutto dal proprio comitato - Questo è un risultato che ripaga i sacrifici fatti in questi anni». Il riferimento è al periodo trascorso ai domiciliari e al successivo divieto di dimora nel Comune, prima che - nel dicembre del 2020 - il tribunale di Siracusa gli ha consentito di tornare a sedere sulla sua poltrona. Per la seconda volta consecutiva a uscire sconfitto è lo sfidante ed ex deputato regionale Pippo Sorbello. «Sono arrivati diversi sindaci dei territori vicini per farmi gli auguri - ci tiene a sottolineare Carta - tra loro c'è anche il primo cittadino di Augusta Giuseppe Di Mare».

A Solarino, dopo la sconfitta di cinque anni fa, Peppe Germano è il nuovo sindaco. Il docente 40enne è riuscito ad avere la meglio sugli altri due candidati Paola Gozzo e Salvatore Oliva. Ed è già festa piena nel comitato elettorale del più piccolo Centro al voto in provincia di Siracusa. A Cassaro la sindaca uscente Mirella Garro è stata riconfermata. «Lo scrutinio non è ancora finito, ma stiamo già festeggiando qui davanti al seggio nell'attesa della fine delle operazioni elettorali», dice a MeridioNews la prima cittadina che ha ampiamente sconfitto lo sfidante Salvatore Pisasale. «Una riconferma nell'ottica della continuità che non vedo l'ora di portare avanti continuando a fare quello che ho cominciato cinque anni fa - dice Garro al nostro giornale - Sono stati anni di duro lavoro ma abbiamo portato il Comune fuori dal dissesto e ora penseremo a riqualificare il patrimonio comunale».

Anche a Canicattini Bagni c'è già il primo cittadino: Paolo Amenta, dopo dieci anni di sindacatura e gli ultimi cinque da presidente del Consiglio comunale, è stato riconfermato alla guida della cittadina porta degli Iblei. Quello del vicepresidente dell'Anci Sicilia è stato un testa a testa fino alla fine con l'avvocato Danilo Calabrò che per la seconda volta esce sconfitto. I festeggiamenti in piazza sono già avviati con tanto di fuochi d'artificio.