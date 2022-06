Un giro fuori provincia insieme alla comitiva di amici nonostante fosse ai domiciliari. Per questo un pregiudicato 26enne siracusano è stato portato nella casa circondariale di Cavadonna dopo un aggravamento della misura cautelare. A rintracciarlo sono stati i carabinieri che, durante una normale attività di controllo, non lo hanno trovato all'interno della sua abitazione dove era relegato con una misura restrittiva per reati in materia di stupefacenti. Già in passato, più volte il 26enne aveva violato i domiciliari non facendosi trovare in casa.