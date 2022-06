Un poliziotto in servizio nel carcere di Siracusa è stato aggredito da un detenuto. L'agente è stato colpito con calci e pugni dopo essere stato insultato. A dare la notizia è il segretario nazionale di Polizia Giustizia Francesco Davide Scaduto . «Dopo avere negato a un detenuto alta sicurezza di sostare in una zona di passaggio dove non poteva sostare, ha subito gravi offese e come se non bastasse è stato aggredito con calci e pugni», dichiara.

L'agente è stato medicato e ha ricevuto una prognosi di dieci giorni. «Non si tratta più di semplici aggressioni, tali comportamenti sono una grave offesa all'istituzione della nostra Repubblica, che i detenuti sembra oramai non riconoscono più come inviolabile - afferma Scaduto -. L'auspicio è che ci siano interventi governativi più incisivi per inasprire le sanzioni al fine di ritornare a gestire i nostri penitenziari in piena sicurezza».