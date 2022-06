Sequestrati 43mila euro a Carmine Canonico, ex amministratore di Sicilia Digitale, la partecipata della Regione che si occupa di servizi informatici. Il decreto è stato eseguito dai finanzieri del comando provinciale di Palermo, dopo che la procura ha accertato che Canonico - 75enne ex colonnello delle Fiamme Gialle - avrebbe liquidato in proprio favore somme per rimborsi non dovuti.