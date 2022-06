Via libera al bando per la concessione di contributi a fondo perduto in favore degli autotrasportatori che varcano lo Stretto di Messina. «Nei mesi scorsi - ha dichiarato l'esponente del governo Musumeci - gli autotrasportatori siciliani, stremati da crisi pandemica e caro gasolio, avevano avviato una mobilitazione culminata nei blocchi stradali in tutta l'Isola. In quel contesto, avevamo promesso aiuti per dieci milioni di euro alle imprese soffocate dai rincari sull'attraversamento dello Stretto, un atto concreto di solidarietà della Regione verso la categoria che diventa adesso realtà». Difficoltà che non riguardano solo la categoria degli autotrasportatori, ma anche i pescatori di nuovo alle prese con l'aumento dei prezzi del carburante.