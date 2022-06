I carabinieri nella nottata del 7 giugno sono intervenuti in via Algeri per il ferimento del pregiudicato 29enne che si trovava agli arresti domiciliari . La vittima era stata colpita da due proiettili calibro 38 ad entrambe le gambe e ricoverato all’Umberto I non in pericolo di vita. Le immediate indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Siracusa, hanno permesso ai Carabinieri di identificare i responsabili della gambizzazione e d’iniziarne le ricerche.

Nel pomeriggio dell’8 giugno i militari hanno rintracciato due giovani di 19 e 22 anni, entrambi pregiudicati e conosciuti dalla vittima, rinvenendo e sequestrando, dopo alcune perquisizioni, il revolver usato. Il 19enne è stato condotto in carcere in quanto esecutore materiale del ferimento, mentre il 22enne è stato denunciato a piede libero per aver favorito la fuga del complice. L’evento sembrerebbe essersi verificato per un debito in denaro maturato dalla vittima.