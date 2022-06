Sei mesi di reclusione (con pena sospesa) per Rosario Fiore. Uno dei passeggeri che era a bordo del Suv che investì e uccise i cuginetti Alessio e Simone D'Antonio che stavano giocando davanti alla loro casa a Vittoria (nel Ragusano) l'11 luglio del 2019. La condanna di primo grado per Fiore, imputato in un processo con rito abbreviato per omissione di soccorso stradale, è stata pronunciata dal giudice monocratico del tribunale di Ragusa.