Il capogruppo di Diventerà Bellissima Alessandro Aricò è il nome scelto dal presidente della Regione Nello Musumeci come nuovo componente della giunta. Al deputato andrà la delega all'Istruzione lasciata vacante da Roberto Lagalla. Quest'ultimo, che ha il proprio riferimento politico nell'Udc, è attualmente candidato a sindaco del centrodestra a Palermo. Aricò, laureato in Economia e commercio, è stato eletto per la prima volta all'Assemblea regionale siciliana nel 2008 con il Popolo delle libertà, salvo poi transitare in Futuro e Libertà. Legislatura a cui si è aggiunta la nomina ad assessore da parte dell'allora governatore Raffaele Lombardo.