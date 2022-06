Il bando di gara dell’autostrada Ragusa-Catania sarà ripubblicato per essere aggiornato col nuovo prezzario. Lo hanno deciso il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci (nella qualità di commissario dello Stato) e i vertici dell’Anas, dopo avere raccolto anche il grido d’allarme lanciato dall’Ance, l’Associazione dei costruttori, che ha denunciato l’eccezionale e imprevedibile aumento dei costi di costruzione legato al conflitto bellico russo-ucraino. A riportarlo è un comunicato diffuso dalla Regione. Come riportato da MeridioNews, il bando è stato rinviato per tre volte dall'inizio della gara. La scadenza per la presentazione delle buste è fissata a inizio luglio.