Le biobanche sono risorse e strutture deputate alla conservazione a lungo termine di tessuti, cellule e liquidi biologici di origine umana, animale o vegetale, provenienti da indagini cliniche o diagnostiche e da donazioni volontarie. Tradizionalmente il ruolo della biobanca è quello di deposito e conservazione del materiale biologico, da utilizzare in studi retrospettivi per rispondere a domande di interesse scientifico. Questo ruolo sta progressivamente evolvendo fino ad assumere le caratteristiche di un vero e proprio cambio di paradigma: il futuro delle biobanche è quello di porsi come risorsa fondamentale per studi prospettici a supporto della ricerca clinica e traslazionale. La biobanca di nuova generazione (NGB - Next Generation Biobank) tende quindi a diventare il luogo deputato all'integrazione dei dati provenienti dai campioni biologici del paziente e degli altri dati di origine molecolare, clinica e relativi agli stili di vita del soggetto.

La soluzione sviluppata nel contesto del progetto Biospec3 si basa su una piattaforma cloud, open-source e comprende diversi moduli software governati da un orchestratore, a sua volta guidato da SOPs validate a livello internazionale (BBMRI, MIABIS), per assicurare l'aderenza agli standard di riferimento in termini di contenuti e di processi e la piena tracciabilità di tutte le operazioni. Gli strumenti software sviluppati per sostenere i nuovi processi comprendono tool di integrazione e interoperabilità con i sistemi esistenti, modelli e strumenti di pianificazione dello studio clinico e l'integrazione con strumenti di data analytics e reporting, e inoltre controlli di accesso e protezione della privacy e dell'identità, la gestione granulare del consenso informato del paziente, la tracciabilità della catena di custodia e l'audit trail di tutto il ciclo di vita del campione biologico.

L'obiettivo del progetto è dunque quello di integrare il lavoro finora condotto nella precedenti istanze di R&S dei progetti BioSpec1 e BioSpec2, fino a sviluppare una piattaforma software avanzata per la ricerca clinica e traslazionale, web-based e open source, composta da strumenti e servizi che sostengono il ruolo della biobanca di nuova generazione come hub di conoscenza scientifica e di supporto alla strategia terapeutica da applicare al singolo paziente. All'avanzamento tecnico in tale direzione si aggiungerà un approfondimento sulle implicazioni di sicurezza, legali ed etiche per l'utilizzo e la distribuzione a terzi delle informazioni contenute e lo sviluppo di un modello di sostenibilità economica della biobanca di nuova generazione.