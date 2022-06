Un'esplosione avvenuta questa notte ha causato un incendio in un'abitazione di due piani a Sortino, in provincia di Siracusa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno recuperato il corpo di un uomo privo di vita. I pompieri sono anche riusciti a estrarre dalle macerie e mettere in salvo una donna. L'intera area è stata messa in sicurezza, ma resta ancora da individuare la causa dell'esplosione.