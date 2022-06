Un 20enne minacciava di fare esplodere l'abitazione se la madre non gli avesse dato soldi. A bloccarlo sono stati gli uomini della Squadra mobile di Trapani . Il giovane, già ai domiciliari in un immobile del rione Palme , è stato arrestato con l'accusa di tentata estorsione .

Un 20enne minacciava di fare esplodere l'abitazione se la madre non gli avesse dato soldi. A bloccarlo sono stati gli uomini della Squadra mobile di Trapani. Il giovane, già ai domiciliari in un immobile del rione Palme, è stato arrestato con l'accusa di tentata estorsione.

Stando alla ricostruzione fatta dagli agenti, i soldi sarebbero dovuti servire a comprare della droga. Il 20enne aveva inviato alla madre una foto di una bombola di gas con accanto un accendino. Una minaccia che aveva portato gli altri condomini a riversarsi in strada temendo la possibilità di un'esplosione.

Il momento di confusione e l'arrivo sul posto della madre hanno consentito ai poliziotti di introdursi nella casa e di fermare il giovane, mettendo in sicurezza la bombola di gas. Per il 20enne il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l'arresto e disposto la misura cautelare in carcere.