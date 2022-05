Un incendio si è sviluppato intorno alle 14 nel territorio di San Cusumano, sul lato della montagna di Erice. Ad attirare l'attenzione è stata una densa colonna di fumo nero provocata da rifiuti e pneumatici a cui qualcuno avrebbe dato fuoco. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco, la protezione civile e un elicottero del corpo forestale. Le fiamme sono state domate. La Sp 20 in direzione di San Vito Lo Capo è stata chiusa al transito in via precauzionale e l'area è stata messa in sicurezza.