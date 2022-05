Sbarca questa mattina a Pozzallo la nave Ocean Viking dell'ong Sos Mediterranée. A bordo ci sono 294 migranti che, dopo dieci giorni in mare, potranno mettere piede sulla terra ferma.

I profughi - uomini, donne e bambini - sono stati recuperati in mare in tre interventi diversi. Ieri un migrante si era lanciato in mare venendo soccorso dall'equipaggio della nave. Previsto come di consueto lo screening sanitario, comprensivo di tampone per l'individuazione di casi di Covid-19, e poi il successivo trasferimento dei profughi nell'hotspot.