Nove persone in carcere e tre ai domiciliari. Questo il computo delle misure cautelari eseguite dalla guardia di finanza di Caltanissetta nell'ambito di un'inchiesta per furto ed estorsione aggravata dal metodo mafioso, che ha fatto luce sull'attività di due imprenditori agricoli dell'Ennese, interessati alle attività delle aziende loro confiscate dalla giustizia. I due, sfruttando i rapporti con alcuni dipendenti, sarebbero riusciti a condizionare l'andamento dell'azienda dando direttive in contrasto con quelle dell'amministratore giudiziario.