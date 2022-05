Un 37enne già noto alle forze dell'ordine è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri di Taormina per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e furto di energia elettrica. Da alcuni giorni, i militari avevano notato movimenti sospetti nei pressi dell'abitazione dell'uomo e ieri sera è scattata la perquisizione domiciliare che ha consentito di rinvenire 15 piantine di cannabis, dell'altezza di circa 10 centimetri, sistemate su una terrazza e circondate da piante più alte, quattro lampade termiche per coltura e un sistema di irrigazione. L'uomo aveva anche realizzato un allaccio abusivo della rete elettrica per l'illuminazione pubblica. La sostanza stupefacente e tutto il materiale rinvenuto sono sequestrati e per il 37enne sono scattate le manette.