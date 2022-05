Un 32enne che ha colpito alla schiena e al volto con un taglierino l'attuale compagno della sua ex è stato arrestato dai carabinieri a Messina per tentato omicidio. L'aggressione è avvenuta dentro un bar. L'uomo è poi fuggito, ma è stato rintracciato e bloccato da militari che hanno anche recuperato l'arma che il 32enne aveva gettato in un tombino.